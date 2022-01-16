الجيش الأردني يعلن سقوط قتيل وجرحى في صفوفه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 5 ثواني

أعلن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عن مقتل ضابط وإصابة 3 أفراد جراء إطلاق نار فجر اليوم الأحد على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة.

وقال المصدر إنه وفي تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية “أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري”.

وأضاف المصدر أن الاشتباك أسفر عن مقتل النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات وإصابة ثلاثة أفراد تم إخلاؤهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري وجار متابعة حالتهم الصحية.

وكشف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

ونعت القيادة العامة للقوات للقوات المسلحة الخضيرات “سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح جميل الصبر وحسن العزاء، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا إليه راجعون”.