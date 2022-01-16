القبض على عصابة لسرقة أغطية 'الصرف الصحي' في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الأحد، القبض على عصابة لسرقة أغطية منظومة الصرف الصحي في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "فريق عمل من مكتب مكافحة إجرام بغداد الجديدة، تمكن من إلقاء القبض على أربعة متهمين بالجرم المشهود ضبط بحوزتهم دراجة من نوع ستوتة بعد اخبار بوجود عمليات سرقة لأغطية الصرف الصحي في مناطق متفرقة".



وأضافت، إن "المتهمين اعترفوا صراحةً بقيامهم بسرقة العديد من الأغطية وبيعها، مشيرة الى تدوين أقوالهم ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام ٤٤٤ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".

