انطلاق عملية امنية في الطارمية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي شرعت بعملية دهم وتفتيش لعدة مناطق في الطارمية".

واضاف ان "العملية انطلقت بإشراف مباشر من آمر اللواء لتفتيش وتأمين القصبات و الأرياف في قضاء الطارمية بحثا عن عناصر إرهابية قد تتمركز في المناطق البعيدة عن مراكز المدن".



واشار البيان الى ان "العملية شملت أيضا تكثيف انتشار قوات اللواء وتأمين الأهداف المرسومة للحفاظ على المكتسبات و الاستقرار الأمني ضمن مناطق شمالي بغداد".