مصر.. الصحة توضح علامات الإصابة بمتحور "أوميكرون"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية عن علامات الإصابة بمتحور كورونا "أوميكرون"، وذلك بعد رصد حالات بالمتحور في مصر.



وقالت الوزارة إن الأعراض الأكثر شيوعا في حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" تتمثل في صداع ورشح، وشعور بالإجهاد والعطس، واحتقان وجفاف في الحلق.

وعن الأعراض الأقل شيوعا للإصابة بـ"أوميكرون"، قالت الوزارة إنها تتمثل في السعال والرعشة، وارتفاع درجة الحرارة.

أما الأعراض نادرة الحدوث فهي فقدان الشم والتذوق، وألم في الصدر، وضيق في التنفس، وشعور بالإجهاد.