شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا تصل إلى العاصمة المصرية القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وصلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز مساء السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة.



وكشفت مصادر إعلامية أن وليامز، ستعقد مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين، حول آخر مستجدات الوضع في ليبيا بعد تعثر العملية الانتخابية التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفقاً لخارطة الطريق التي أشرفت عليها عندما كانت تترأس البعثة الأممية في ليبيا، قبل أن تعود إليها من جديد بصفة مستشارة أممية، وفقاً لما ذكره موقع "بوابة إفريقيا".

وتأتي زيارة القاهرة ضمن جولة خارجية تقوم بها وليامز شملت تونس وتركيا، وينتر أن تنتقل إلى موسكو وعواصم أخرى لبحث الدعم الإقليمي والدولي للحل في ليبيا.