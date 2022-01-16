لليوم الخامس.. كوريا الجنوبية تعلن تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ظلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أعلى من 4 آلاف إصابة لليوم الخامس على التوالي.



وسجلت كوريا الجنوبية 4194 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 3813 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 692 ألفا و174 حالة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت كوريا الجنوبية 29 حالة وفاة بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6310 حالة وفاة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ووصل عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد19- إلى 612 حالة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي 5ر43 مليون شخص أو 8ر84 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 3ر23 مليون شخص أو 5ر45% جرعات تعزيزية.