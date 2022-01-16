عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت وكالات أنباء محلية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم سماع دوي انفجارات قوية في عدة مدن بغرب إيران في وقت مبكر اليوم الأحد، لكن لم تعرف بعد طبيعة تلك الانفجارات .



وبعد عدة حوادث مماثلة في الأشهر القليلة الماضية، قالت السلطات إن الجيش الإيراني يجري تدريبات غير معلنة للدفاعات الجوية وسط تزايد التوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن حاكم بلدة أسد أباد قوله إن "صوتاً مروعاً" سمع لكن مصدره لم يتضح بعد.

وأفاد المسؤول "في البداية ساد اعتقاد بأن الصوت ناجم عن عواصف رعدية بسبب الأحوال الجوية لكن هذا الاحتمال تم استبعاده".

وقال موقع ركنا الإخباري الإيراني على الإنترنت وقناته على تليغرام إن "شدة الصوت في بعض الأماكن هزت أبواب ونوافذ المنازل وجعلت الناس يغادرون منازلهم".

وأظهر مقطع مصور على تويتر انفجارات يبدو أنها من مدفع مضاد للطائرات. ولم يتسن لرويترز التحقق من اللقطات.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران وعدوها اللدود إسرائيل في الوقت الذي تجري فيه طهران محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.