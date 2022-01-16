أمريكا.. الشرطة تقتل منفّذ عمليّة احتجاز الرهائن في تكساس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن قائد شرطة كوليفيل الأمريكية مايكل ميلر السبت، أن الرجل الذي احتجز في وقتٍ سابق 4 أشخاص رهائن في كنيس يهودي في كوليفيل بولاية تكساس قد "مات".



وقال ميللر خلال مؤتمر صحافي، إن "فريق تحرير الرهائن اقتحم الكنيس" و"المشتبه به مات".

وكان حاكم تكساس غريغ أبوت في وقت سابق على تويتر، أن "الصلوات استُجيبت"، مضيفاً "جميع الرهائن خرجوا أحياء وسالمين".