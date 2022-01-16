ألمانيا تشهد مظاهرات ضد قيود كورونا وضد مناهضة التطعيم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تجمع آلاف الأشخاص في أنحاء ألمانيا، السبت، للاحتجاج، بعضهم ضد قيود الحكومة لاحتواء فيروس كورونا بينما تظاهر آخرون ضد حركة مناهضة للتطعيم.



وشارك أكثر من ألف شخص في هامبورغ وحوالي 2500 شخص في فرايبورج بولاية بادن فورتمبيرغ، للاحتجاج ضد ما أطلق عليه المنظمون "أيدولوجيات المؤامرة".

وفي مظاهرة هامبورغ، التي أعلنت كفعالية تحت شعار "التضامن والتنوير بدلاً من أيدولوجيات المؤامرة"، كان قد تم التخطيط لها في الأساس كمظاهرة مناوئه لاحتجاج ينظمه مناهضو التطعيم وكان من المتوقع أن يشارك بها 15 ألف شخص.

وعلى الرغم من أن الشرطة حظرت فعالية مناهضي التطعيم، إلا أن آلاف الأشخاص المناهضين لإجراءات كوفيد19 تجمعوا أمام متحف كونستهاله في هامبورغ. وقدرت الشرطة أن عدد المشاركين يبلغ حوالي 3000 شخص ولم يضع معظمهم الكمامات ونشبت مشاجرات.

ورفضت محكمة إدارية استئنافاً عاجلاً قدمه منظم الاحتجاج لإلغاء قرار الحظر، والذي أشار إلى خطر انتشار فيروس كورونا كأساس للقرار.

وكان هناك عدد كبير من عناصر الشرطة يوم السبت في كلا من هامبورغ وفرايبورغ.

وفي فرايبورغ، تجاوز عدد المتظاهرين المناهضين لحركة المؤامرة أولئك الذين يتظاهرون ضد قيود الإحتواء بحوالي 6 آلاف شخص.

ولم تسجل الشرطة في فرايبورغ أي حوادث تذكر.

وفي مدينة دسلدورف غرب ألمانيا تظاهر أكثر من 7 آلاف شخص ضد التطعيم الإلزامي.

وقال المتحدث باسم الشرطة في المساء إن المظاهرة كانت "سلمية وخالية من الإضطرابات إلى حد كبير"