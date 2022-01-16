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الصين.. تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 119 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت، انخفاضاً من 165 في اليوم السابق.

 

وذكرت اللجنة في بيان أن 65 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، مقارنة مع 104 قبل يوم.

 

وسجلت الصين أيضاً 52 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعاً من 25 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

 

وذكرت اللجنة أن برالصين الرئيسي سجل حتى يوم السبت 104864 إصابة مؤكدة.

ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

 

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 119 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت، انخفاضاً من 165 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 65 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، مقارنة مع 104 قبل يوم.

 

وسجلت الصين أيضاً 52 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعاً من 25 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

 

وذكرت اللجنة أن برالصين الرئيسي سجل حتى يوم السبت 104864 إصابة مؤكدة.

 

ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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