حاكم ولاية تكساس الأمريكية يعلن إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في الكنيس اليهودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، الأحد، إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في الكنيس اليهودي.



وقال أبوت، في تغريدة عبر "تويتر" إن "جميع الأشخاص الذين احتجزوا رهائن أمس السبت في كنيس يهودي في كوليفيل بولاية تكساس قد أُطلق سراحهم جميعا دون أن يصاب أحدهم بأذى".

وأضاف أبوت: "بعد أكثر من عشر ساعات من احتجاز أربعة أشخاص رهائن في الكنيس تمت الاستجابة للدعوات. وجميع الرهائن على قيد الحياة وسالمين".

يأتي هذا فيما أكدت وسائل إعلام أمريكية، سماع دوي إطلاق نار في محيط الكنيس بولاية تكساس قبل إطلاق سراح الرهائن.

وأشارت الشرطة إلى مقتل منفذ عملية احتجاز الرهائن في الكنيس اليهودي بولاية تكساس.

وكانت سلطات إنفاذ القانون في تكساس تتفاوض مع رجل اتخذ أشخاصا عدة رهائن في كنيس يهودي، ويزعم أنه شقيق إرهابية مدانة، وفق الشرطة ووسائل إعلام محليّة.

وأوردت قناة "إيه بي سي نيوز" نقلا عن مصدر لم تحدده أن المشتبه به يحتجز حاخاما 3 آخرين رهائن في كنيس بيث إسرائيل في كوليفيل على بعد حوالي 40 كيلومترا غرب دالاس".

وأضافت القناة أن "الخاطف مسلح ويدعى أنه وضع قنابل في مواقع لم يكشفها".

ونقلت "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أمريكي مطلع على الأمر، قوله، إن "الرجل يزعم أنه شقيق عافية صديقي التي أطلقت عليها صحف أمريكية لقب سيدة القاعدة"، وهو يطالب بإطلاق سراح أخته من السجن.

وقضت محكمة في نيويورك عام 2010 بسجن الباكستانية عافية صديقي 86 عاما بتهمة محاولة قتل عسكريين أمريكيين في أفغانستان، وقد أثارت القضية البارزة احتجاجات في باكستان.

والتقط بث مباشر لصلاة، السبت، على فيسبوك صوت رجل يتحدث بصوت مرتفع، رغم أنه لم يُظهر المشهد داخل المبنى.

ويقول الصوت "ضعوا أختي على الهاتف" و"سأموت"، كما سُمع يقول "هناك شيء خاطئ في أمريكا".