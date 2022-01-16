عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طهران تغازل الرياض مجددا.. دعوة للحوار والتطبيع

الأحد 16 يناير 2022

الخليج 365

للمرة الثانية خلال أسبوعين تغازل طهران الرياض، بدعوة إيرانية للحوار مع السعودية، تلاها الحديث عن سعي إيران لتطبيع العلاقات بين البلدين.



وتحدث برلماني إيراني بارز عن مساعي بلاده لإحياء العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية وإعادة فتح سفارتي البلدين.

وقال عضو لجنة الأمن الوطني للسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني جليل رحيمي جهان- آبادي، إن طهران والرياض تعملان على إحياء "العلاقات المهمة" بينهما وتهيئة الأرضية لإعادة فتح سفارتيهما.

واعتبر رحيمي عبر حسابه على موقع "تويتر" أن هذه الخطوة "سيكون لها آثار مهمة في الحد من التوترات الإقليمية وتعزيز التضامن بين الدول الإسلامية".

حديث البرلماني الإيراني يأتي بعد أسبوع من دعوة إيران إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض.

الدعوة أطلقها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في مقابلة تلفزيونية، قائلا إن السعودية ترغب بالحوار بشأن الملفات الإقليمية مع بلاده، في حوار يركز على العلاقات الثنائية.

وقال عبداللهيان: "ما صرحنا به رسميا يكمن في أن العلاقات بين البلدين ستعود إلى طبيعتها متى رغب الجانب السعودي. وإيران مستعدة لإعادة فتح السفارتين والقنصليات وترحب بذلك".

ومطلع الشهر الجاري أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أن "العرب يمدون أيديهم للإخوة في إيران في حال تجاوبهم مع معالجة الهموم العربية المهددة لأمن واستقرار المنطقة، من دعمها للمليشيات الإرهابية وسعيها لامتلاك السلاح النووي".