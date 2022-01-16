شكرا لقرائتكم خبر عن خلال مدة أقصاها 48 ساعة.. تعرف على آلية اعتماد شهادة صلاحية المبنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط قانون البناء، إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال، بما يؤكد الالتزام بتنفيذ البناء وفقا للترخيص والاشتراطات المحددة، حيث نص على "بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص، حيث يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ، مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية".

وفيما يلى نستعرض آليات وضوابط اعتماد شهادة الصلاحية وفقا للائحة التنفيذية للقانون.

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالمـدن وـوحـدات الإدارة المحلية في خلال مدة أقصاها يومان من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال بإخطار ( وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة ) لمعاينة المبنى للتأكد من إنهاء جميع الأعمال والتشطيبات الخارجيـة طبقا لشهادة الإشغال المقدمة والترخيص المنصرف والرسومات الهندسية.

وتقوم الوحدة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بشهادات مؤمنة في مدة أقصاها عشرة أيام بمدى مطابقة الأعمال من عدمه.

وعلى الجهة الإدارية في مدة أقصاها يومان مـن الإخطـار بالمطابقـة إصـدار خطابات مؤمنة لكل من: الجهات المختصة لتوصيل المرافق وتسليمها إلى المالك شركات التأمين للإفادة بإتمام تنفيذ الأعمال.