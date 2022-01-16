شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي بعبوة ناسفة (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعرض مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لاستهداف جديد بعبوة ناسفة مساء أمس السبت.

وأفادت مصادر أن مكتب النائب في البرلمان العراقي عن حزب “تقدم” عبد الكريم عبطان، استهدف اليوم بعبوة ناسفة في منطقة الدورة جنوبي بغداد، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

وأشارت المصادر، إلى أن أصوات إطلاق نار كثيف سُمعت بعد الانفجار ولم يتضح حتى الآن أي تفاصيل بشأن الخسائر.

يذكر أن مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في بغداد كان قد تعرض لهجوم قبل أيام.

وتعرض مقر “حزب تقدم” الذي يتزعمه الحلبوسي في منطقة الأعظمية بالعاصمة العراقية بغداد للاستهداف الصاروخي، مما تسبب في أضرار مادية دون خسائر في الأرواح.

يذكر أن محمد الحلبوسي من مواليد يناير 1981، وهو سياسي عراقي ورئيس مجلس النواب العراقي السابق ومحافظ الأنبار سابقاً.

وفي 29 أغسطس 2017 صوت مجلس محافظة الأنبار على اختياره لمنصب المحافظ خلفا للمحافظ السابق صهيب إسماعيل الراوي.

شغل الحلبوسي منصب نائب في مجلس النواب العراقي منذ عام 2014، وقد شغلت النائب سميعة محمد الغلاب مقعده في المجلس بعد اختياره محافظا.

انتخب الحلبوسي في يوم 15 سبتمبر 2018 وبدعم قوي من تحالف البناء وأصبح رئيساً لمجلس النواب العراقي.

انتخب الحلبوسي بالأغلبية المطلقة في يوم 9 يناير 2022 وأصبح رئيسًا لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة .

وبذلك يعتبر الحلبوسي أول رئيس مجلس نواب عراقي يفوز بدورتين متتاليتين منذ الانتخابات التي جرت عام 2005.

استهداف مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي بعبوة ناسفة