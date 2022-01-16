وسائل إعلام أميركية: احتجاز رهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن رجلا احتجز أشخاصا رهائن بكنيس يهودي في كوليفيل بولاية تكساس السبت.



وذكرت صحيفة فورت وورث ستار تليغرام (Fort Worth Star-Telegram) الأميركية أن فريقا من شرطة التدخل السريع حاصر المبنى، وطلب من سكان المنطقة إخلاء المنازل المجاورة، وأنه تفاوض مع الرجل الذي يحتجز الرهائن.



وبحسب الصحيفة، فقد تم تصوير بداية الحادثة في بث مباشر على فيسبوك، عندما دخل المسلح وبدأ بالصراخ حول أمور دينية (لم توضحها).



بدوره، قال موقع ذا ديلي بيست الأميركي، إن البث المباشر استمر لفترة من الزمن، دون التمكن من رؤية أي شخص في المكان، لكن سُمع صوت لرجل بلكنة بريطانية يهدد بإطلاق النار على أي شخص يتدخل.



وأوردت قناة "إيه بي سي نيوز" (ABC News) نقلا عن مصدر لم تحدده أن المشتبه به يحتجز حاخاما و3 آخرين رهائن في كنيس "بيت إسرائيل" في كوليفيل على بعد حوالي 40 كيلومترا غرب دالاس.



وأضافت القناة أن الخاطف مسلح ويدعى أنه وضع قنابل في مواقع لم يكشفها.



ونقلت "ايه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي مطلع على الأمر، أن الرجل يزعم أنه شقيق عافية صديقي التي أطلقت عليها صحف أميركية لقب "سيدة القاعدة"، وهو يطالب بإطلاق سراح أخته من السجن.



وقضت محكمة في نيويورك عام 2010 بسجن الباكستانية عافية صديقي 86 عاما بتهمة محاولة قتل عسكريين أميركيين في أفغانستان. وقد أثارت القضية البارزة احتجاجات في باكستان.



المصدر: وكالات