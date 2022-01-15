مقتل شابة عند نقطة تفتيش لطالبان

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وذكرت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أن أفراد أسرة القتيلة ذكروا أنهم كانوا عائدين إلى المنزل، من حفل زفاف، وتم إيقافهم عند نقطة تفتيش، وإطلاق الرصاص عليهم، وطالب والد القتيلة بالعدالة واعتقال الجناة.
ولم يعرف الدافع وراء القتل بعد، لكن إمارة أفغانستان تعهدت بالتحقيق في القضية وتقديم الجناة للعدالة.
وكانت فتاة أخرى (22 عاما) قتلت، عند نقطة تفتيش تابعة لطالبان، في مدينة كابول، الشهر الماضي.
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