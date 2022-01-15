فرنسا تجدد دعمها لخطوات قيس سعيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت فرنسا ترحيبها بالإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، معربة عن ثقتها في أن تحافظ تونس على مسارها الديمقراطي الذي يميزها في المنطقة. جاء ذلك على لسان السفير الفرنسي لدى تونس، إنداري باران، خلال محادثاته أمس بالعاصمة التونسية مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، مجددا التأكيد على استعداد فرنسا لمواصلة دعم تونس على مستويات ثنائية ومتعددة الأطراف، وخاصة في استحقاقاتها المقبلة مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأوروبية.



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