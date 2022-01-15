شكرا لقرائتكم خبر عن معركة الحفاظ على الهوية أمام مجلسى "النواب والشيوخ".. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على الهوية المصرية للأطفال، كانت ومازالت من أهم القضايا على طاولة البرلمان، حيث تعد الحفاظ على هويتنا بمثابة معركة نخوضها بشكل يومى، من أجل الحفاظ عليها من الاندثار، فى ظل سيطرة متغيرات عديدة طرات على المجتمع تختلف فى شكلها ومضمونها عن عاداتنا وقيمنا التى تربينا عليها منذ نعومة أظافرنا، ونحرص على أن يحملها أبناؤنا، برغم كافة المتغيرات التى يمروا بها.

وفى هذا الصدد، نشر موقع "برلماني"، تقريرا بعنوان "الحفاظ على الهوية المصرية معركة يخوضها البرلمان"، ويشير التقرير إلى اقتراح لاستحداث مادة جديدة للتصدى للتطرف وتوطيد علاقة الأطفال بحضارتنا، موضحا أنه كانت من أهم المقترحات التى تسلمها مجلس النواب، كان اقتراح برغبة مقدمة من النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، للمطالبة بإعادة حصة تعليم الموسيقى من جديدة فى المناهج التعليمية، وإدراجها فى الجدول الدراسى للطلاب.

كما تقدم النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة رئيس مجلس الشيوخ، لاستحداث مادة لمراحل التعليم ما قبل الجامعى بعنوان "هوية مصر".

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الحفاظ على الهوية المصرية معركة يخوضها "البرلمان"..اقتراح لاستحداث مادة جديدة للتصدى للتطرف وتوطيد علاقة الأطفال بحضارتنا