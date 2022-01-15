القبض على عضو سابق بمجلس الشيوخ على خلفية قتل رئيس هايتي

محمد اسماعيل - القاهرة - بورت أو برنس - (د ب أ)

ألقت السلطات في جامايكا على عضو مجلس الشيوخ السابق بدولة هايتي جون جول جوزيف، المشتبه به الرئيسي في قتل رئيس هايتي جوفينيل مويس.

وذكر دينيس بروكس المتحدث باسم شرطة جامايكا إن السلطات ألقت القبض على جوزيف أمس الجمعة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

يذكر أن الرئيس الراحل مويس جرى اغتياله في السابع من يوليو، حيث اقتحم مقر إقامته مسلحون في بورت أو برنس، عاصمة هايتي.

وبعد فترة قصيرة، قال رئيس الشرطة الوطنية آنذاك ليون تشارلز إن جوزيف وفر أسلحة وخطط لاجتماعات لتدبير الاغتيال.

ورفض بروكس التعليق على ما إذا كان الاعتقال تم بناء على طلب من مكتب التحقيقات الاتحادية "إف بي آي" في الولايات المتحدة، الذي يحقق أيضا في جريمة القتل.

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن تقرير هيئة التحقيقات بشرطة هايتي يشير إلى أن جوزيف "كان له دور فعال بعزمه الشديد على قتل الرئيس".