برنامج "كوفاكس" يوزع مليار جرعة لقاحات ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (د ب أ)

بلغ إجمالي الجرعات التي وزعها برنامج "كوفاكس" لتقاسم اللقاحات المدعوم من الأمم المتحدة على البلدان منخفضة الدخل، مليار جرعة حتى اليوم السبت.

وتم الإعلان عن هذا الإنجاز من قبل التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" الذي يضم الحكومات والشركات والمؤسسات ووكالات الأمم المتحدة التي تدير برنامج كوفاكس.

وقال جافي إن الجرعة المليار جرعة كانت في شحنة وصلت إلى رواندا اليوم السبت .

وقدم كوفاكس جرعات حتى الآن لـ 144 دولة وتلقى أكثر من 10 مليارات دولار من التبرعات .

وأشار رئيس التحالف سيث بيركلي إلى أن توزيع اللقاحات لا يزال متفاوتا للغاية وأن 49% من سكان العالم لم يتلقوا بعد جرعة واحدة.

وقال: "مع استمرار تطور الجائحة، سنضاعف جهودنا لسد الفجوة في الإنصاف في (توزيع) اللقاحات".

وأوضح بيركلي أن الخطط تشمل جمع الأموال لضمان "الدعم المصمم خصيصا للتأهب والتسليم، لا سيما للبلدان الأكثر عرضة للخطر، لزيادة قدرتها على استيعاب الجرعات التي يتم تسليمها في أسرع وقت ممكن".