بـ150 مليون جنيه.. وضع حجر أساس قسم الطوارئ في مستشفى قنا العام غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

يضع اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، غدًا الأحد، حجر أساس مبنى قسم الطوارئ في مستشفى قنا العام، على مساحة 2500 متر، بتكلفة تقدر بـ150 مليون جنيه مصري.

أفاد الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، في تصريح لمصراوي، أن مبنى الطوارئ الذي تقرر إقامته لخدمة أهالي المحافظة، يتكون من 4 طوابق، الأول يضم قسم الاستقبال بالإضافة إلى 14 عيادة متخصصة خارجية، وباقي الأدوار بها غرف عناية مركزة، وجناح لعمليات الطوارئ وحجرات للحجز الداخلي لمرضى الطواريء، بجانب وحدة علاج مصابي الحروق بدرجاتها المختلفة.

أكد "الديب" أن إقامة قسم الطواريء بهذه الإمكانات الكبيرة داخل مستشفى قنا العام يعد إضافة حقيقية للقطاع الطبي والصحي في المحافظة وجنوب الصعيد، بعد أن كان يجري نقل أغلب الحالات الحرجة إلى محافظتي سوهاج وأسيوط لعدم وجود قسم موسع للطوارئ داخل المستشفى.