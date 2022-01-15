إحباط استهداف قاعدة بلد الجوية

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مسدسات ذكية تدخل أسواق الأسلحة الأمريكية
للحد من عدد ضحايا الأسلحة النارية دخلت مسدسات «ذكية»، مصممة لتحديد من يمكنه الضغط على الزناد سوق الأسلحة الأمريكية هذا العام، فيما...
اعتراف إيراني بسقوط خبرائها في اليمن
كشف موقع مقرب من النظام الإيراني خلال المعارك الأخيرة في محافظة شبوة اليمنية، مصرع ثمانية قيادات حوثية، تعد من أهم الشخصيات التي...
التحالف يحذر من استخدام طرق مأرب والبيضاء
ذكر المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان صحفي السبت، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف «تطلب من...
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