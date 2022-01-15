شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "رياضة النواب" يؤازر منتخب مصر أمام "غينيا" من المدرجات في الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم السبت، على السفر للكاميرون لمؤازرة منتخب مصر في مباراته أمام نظيره غينيا بيساو والتي تقام في تمام الساعة 9 مساء.

وأعرب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن سعادته بهذه الروح الحماسية والأجواء الاحتفالية الذى شهدها من بعثة جماهير منتخب مصر، مشيرا إلى أنها توحي بمدى التفاف الجميع يدا واحدة وتجمعهم علي قلب رجل واحد في مؤازرة منتخبهم ورفع اسم مصر عاليا في كافة المحافل، متمنيا الفوز للمنتخب الوطني، قائلا: "إن شاء الله النصر حليف منتخب مصر".

وشهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، تجمع المئات من مشجعي المنتخب المصري يتوسطهم الدكتور محمود حسين، وسط أجواء إحتفالية وحماسية، ورفعوا العلم المصري، واتخذوا الصور الفوتوغرافية خلال تواجدهم في صالة الاستقبال بمطار القاهرة الدولي.