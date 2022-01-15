شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين إسكندر: منتدى شباب العالم منصة حوارية عالمية تعالج قضايا المستقبل والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت "نيفين إسكندر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أن مصر تقدم صورة واضحة للعالم لما تم مناقشة القضايا الهامة سواء على مستوى المنطقة أو العالم وقدم المنتدى رسائل وتوصيات هامة لأحتياجات الشباب والدول المختلفة.
وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إدماج الشباب وإشراكهم في كافة القضايا ومعالجة القضايا والتحديات الحالية وبناء مستقبل واعد، هي رؤية مختلفة تقودها القيادة السياسية وهى مختلفة أيضاً عن نهج قيادات العالم، وتابعت:"وهذا دليل واضح على أن القيادة السياسية والحالة المصرية تسعى من أجل صناعة مستقبل أفضل وتؤمن بأن الشباب هم قيادة المستقبل وشركاء التنمية".
وأكدت "نيفين إسكندر"، أن الدولة المصرية تسعى لتنمية الحضار فقط ولكن لبناء المستقبل وليس على المستوى المحلى بل العالمى، وظهر ذلك جلياً في مشاركة شباب من 153 دولة ممثلين من دول العالم بمنتدى شباب العالم، والذين أعربوا عن فرحتهم الشديد بعودتهم لمصر وعودة المنتدى الذى أوصل صوتهم لصناع القرار.