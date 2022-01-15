شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين إسكندر: منتدى شباب العالم منصة حوارية عالمية تعالج قضايا المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين إسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منتدى شباب العالم، الذى عقد بمدينة شرم الشيخ، أكد أن مصر قادرة أن تواجه العالم بمنصة حوارية جديدة ومختلفة على كافة المستويات سواء الحكومية او غيرها، بمشاركة شبابية من مختلف دول العالم، وهذا ما يؤكد قيمة وعظمة الدولة المصرية.

وأضافت "نيفين إسكندر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أن مصر تقدم صورة واضحة للعالم لما تم مناقشة القضايا الهامة سواء على مستوى المنطقة أو العالم وقدم المنتدى رسائل وتوصيات هامة لأحتياجات الشباب والدول المختلفة.

وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إدماج الشباب وإشراكهم في كافة القضايا ومعالجة القضايا والتحديات الحالية وبناء مستقبل واعد، هي رؤية مختلفة تقودها القيادة السياسية وهى مختلفة أيضاً عن نهج قيادات العالم، وتابعت:"وهذا دليل واضح على أن القيادة السياسية والحالة المصرية تسعى من أجل صناعة مستقبل أفضل وتؤمن بأن الشباب هم قيادة المستقبل وشركاء التنمية".

وأكدت "نيفين إسكندر"، أن الدولة المصرية تسعى لتنمية الحضار فقط ولكن لبناء المستقبل وليس على المستوى المحلى بل العالمى، وظهر ذلك جلياً في مشاركة شباب من 153 دولة ممثلين من دول العالم بمنتدى شباب العالم، والذين أعربوا عن فرحتهم الشديد بعودتهم لمصر وعودة المنتدى الذى أوصل صوتهم لصناع القرار.