تحذير من موجة كورونا الخامسة في دولة عربية

وعلى رأس النصائح التي قدمتها الوزارة هي الدعوة لتلقي اللقاحات المضادة للفيروس، مؤكدة أن اللقاحات حائط الصدد الأول لحماية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن تفشي الفيروس لأهميتها في تقليل الأعراض الشديدة الناتجة عن الإصابة وتقليل نسب الاحتياج إلى دخول المستشفيات وتقليل احتمالات الحاجة إلى دخول الرعايات المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي.ودعت إلى التعامل مع أعراض نزلات البرد على أنها اشتباه بالإصابة بكورونا كورونا، وأشارت إلى أنه في هذه الحالة "يجب على الفرد عزل نفسه عن باقي أفراد أسرته.

ونصحت بالتوجه إلى أقرب مستشفى حال الشعور بأي مشاكل تنفسية، لصرف البروتوكول العلاجي المناسب لكل حالة مرضية مع توافر أقسام عزل مرضى كورونا في جميع المستشفيات.