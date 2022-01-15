انت الان تتابع خبر بنزيما بشأن صلاح: من أفضل اللاعبين في العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-01-15 | 18:35
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أشاد الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بالنجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، معتبرا إياه أحد أفضل اللاعبين بالعالم في الوقت الحالي.
وقال بنزيما، في تصريحات نقلتها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم السبت، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فرنسي لعام 2021: "صلاح لاعب موهوب للغاية، ومن أفضل اللاعبين في العالم حاليا".
وأضاف: "إنه يذكرني بكريستيانو رونالدو. إنه مفيد لفريقه وأي فريق في العالم".
ويتصدر بنزيما وصلاح، قائمتي هدافي الليجا، والبريميرليج هذا الموسم، ومن المتوقع أن يتنافسا على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا.
وأضاف: "إنه يذكرني بكريستيانو رونالدو. إنه مفيد لفريقه وأي فريق في العالم".
ويتصدر بنزيما وصلاح، قائمتي هدافي الليجا، والبريميرليج هذا الموسم، ومن المتوقع أن يتنافسا على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا.
وترشح صلاح لجائزة "الأفضل" المقدمة من الفيفا، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم لعام 2021، ويتنافس مع الثنائي ليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، ضمن القائمة النهائية.
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