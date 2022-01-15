شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان السفير المصري في إيطاليا يصل مطار القاهرة تمهيدا لدفنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، جثمان السفير علاء رشدي سفير مصر في إيطاليا، تمهيدًا لدفنه بعد أن توفي فجر الجمعة إثر أزمة قلبية.

قامت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بسرعة إنهاء إجراءات وصول الجثمان، والإفراج عنه عقب وصوله علي متن الطائرة القادمة من العاصمة الإيطالية روما.

ونعت وزارة الخارجية المصرية، السفير علاء رشدي، وقدم وزير الخارجية سامح شكري، وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، ودعوا المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نعيها، إن السفير علاء رشدي كان مثالاً يُحتذى به في دماثة الخلق، ويحظى بمحبة الجميع، كما كان نموذجاً للإخلاص المهني وقدوة في العمل الدؤوب الجاد طوال مسيرة عمله المتميزة بديوان وزارة الخارجية وبعثاتنا بالخارج.