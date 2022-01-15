شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مستهدفات خطة إتاحة الخدمات الثقافية خلال العام المالى الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمثل الرؤية الاستراتيجية للثقافة في بناء قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوع والاختلاف وعدم التمييز، وفي هذا الإطار تهدف وزارة الثقافة إلي التركيز علي عدة محاور رئيسية لتعظيم مستوي الخدمة المقدمة، ومنها تنمية الموهوبين والمبدعين في جميع المجالات فضلا عن زيادة أعداد المسابقات الفنية والاهتمام بزيادة أعداد المهرجانات والفعاليات الثقافية ومدها للمدن المصرية المختلفة بالمحافظات.

وفي هذا الصدد، نستعرض مستهدفات خطة إتاحة الخدمات الثقافية خلال العام المالي الجاري 2021/2022 في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) :

1 إنشاء وتطوير 20 قصر ثقافة في 15 محافظة ( أسوان ، مطروح ، قنا ، شمال سيناء ، جنوب سيناء ، الإسماعيلية ، الـمنيا ، البحيرة ، دمياط ، البحر الأحمر ، الـمنوفية ، القليوبية ، سـوهاج ، الفيوم ، الغربية ) .

2- إنشاء وتطوير 8 مسارح ثقافية في محافظات القاهرة والجيزة والمنيا وبني سويف .

3- إنشاء 9 مكتبات عامة في محافظات القاهرة وأسوان وقنا.

4- إنشاء وتطوير 11 بيت ثقافة في محافظات الجيزة والبحيرة والدقهلية وأسوان وأسيوط وكفر الشيخ وبني سويف وقنا.

5- تطوير ثلاثة متاحف في محافظة القاهرة ( سراي الجزيرة ، قصر الفنون ، نجيب محفوظ ) .