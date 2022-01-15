شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب: قوة مصر تستطيع احتواء الشباب بريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة هدي عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية توصيات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، لاسيما وأنها تدعم الشباب بشكل كبير في مجالات ريادة الأعمال وتغير المناخ وحياة كريمة، مردفه: "قوة مصر تستطيع من خلالها احتواء الشباب عبر ريادة الأعمال والمشروعات المختلفة، وهذه من أهم رسائل منتدى شباب العالم".

أضافت هدى عمار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، الذي يذاع عبر قناة dmc، أن توصيات منتدى شباب العالم شملت قضايا الأمن المائي، والموارد المائية، والصناعات الثقيلة، وتغير المناخ، وهي من التوصيات الهامة للغاية بمختلف دول العالم، وسيتم الاعتماد على المنصات الرقمية في إجراء اللقاءات بين الشباب، وذلك بسبب جائحة كورونا، من أجل تحديد آليات وطرق وسبل العمل بشأن توصيات منتدى الشباب.

وتابعت أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شاركت في العديد من ورش منتدى شباب العالم، بجانب اجتماع أعضاء التنسيقية بالوفود قبل انطلاق المنتدى.