شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آليات فتح حساب توفير بالبريد وضوابط السحب والإيداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة البريد، عدد من الضوابط بشأن حساب التوفير، بداية من طلب فتح الحساب، ومن لهم الحق التعامل مع هذا الحساب، وعمليات السحب والإيداع، وفيما لى سنتعرض هذه الضوابط.

ووفقا للائحة التنفيذية:

لطالب فتح الحساب أن يفوض شخصا أو أكثر في التوقيع نيابة عنه في التعامل ، وفي هذه الحالة يقدم طلب فتح الحساب ونماذج التوقيع موقعا عليها مـنهم ، علـى أن يوضح على طلب فتح الحساب ما إذا كان حق التعامل مقصورا على النائب أو لكليهما منفردين أو مجتمعين ويكون إثبات هذه النيابة بحضور طالب فتح الحساب ونائبه معا ، أو وفقا للقوانين السارية والقواعد التـي يحددها البنـك المركـزي والجهـات ذات الصلة بالموضوع.

حق صاحب الحساب في تفويض غيره في التعامل مع حسابات التوفير قائم حتى بعد فتح الحساب ويتم إثبات هذه الحالة بحضور صاحب الحساب شخصيا أو بتوكيـل رسمی ( عام – خاص ) وفقا للقواعد وبالآلية التي تعلنها الهيئة القومية للبريد.

للمودع التنازل عن رصيد المبالغ المودعة بدفتره للغير بموجـب تنـازل موثـق من الشهر العقاري و مصدق على التوقيعات الواردة فيه.

جدير بالذكر أنه وفقا للقانون، تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق البريد تسمى (الهيئة القومية للبريد) وتكون لها الشخصية الاعتبارية.