لأولى وثانية ثانوي.. ماذا تغير بعد إلغاء الامتحانات الإلكترونية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسميًا القرارات الخاصة بتعديل نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام للفصل الدراسي الأول، إلى الإدارات التعليمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، إنه يتم عقد امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2022، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًا في المدرسة من خلال لجان مؤمنة ومراقبة طبقًا للجدول المعتمد بداية من 22 يناير الجاري، وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية للمعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وجاءت التعليمات على النحو التالي:

- تعقد الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح.

- يتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان بديلًا عن اصطحاب الكتاب المدرسي.

- يسمح للطالب باصطحاب أجهزة "التابلت" أثناء عقد الامتحان للاستعانة بالمواد التعليمية الموجودة عليه من خلال بنك المعرفة والكتاب المدرسى الإلكتروني.

- يجوز الإجابة في نفس الورقة أو في ورقة منفصلة أو أيهما أنسب للمدرسة.

- تشكيل لجنة من معلمي المواد لتقدير أوراق الإجابات بكل مدرسة.

- تعلن النتيجة في صورة تقديرات.

- تشكيل لجنة النظام والمراقبة تجميع النتائج النهائية للطلاب.

- تقبل الأعذار للطلاب أثناء الامتحانات وفقًا للقواعد المعمول بها.

- تطبيق الإجراءات الاحترازية.

- تقييم الطلاب في المواد غير المضافة للمجموع تعقد امتحاناتها خلال الفترة من 15 حتى 17 يناير الجاري طبقًا للجدول المعتمد.

- تقييم مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية تتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحان مواد الهوية القومية وتشمل اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والتربية الوطنية لطلاب المدارس الدولية تحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة.