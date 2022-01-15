حريق هائل في شقة سكنية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

اندلع حريق هائل داخل شقة سكنية في منطقة المنشية، بمحافظة الإسكندرية، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران، بينما بينت التحريات الأولية أن الواقعة بسبب ماس كهربائي.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب بعقار قديم بشارع الجداوي متفرع من شارع السكة الجديدة في منطقة المنشية.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنشية، وقوات من إدارة الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وتبين من الفحص أن النيران أحرقت محتويات الشقة بالكامل دون وقوع اى إصابات، فيما رجحت المعاينة المبدئية أن النيران نشبت بسبب حدوث ماس كهربائى بالوصلات الكهربائية بالشقة المشار إليها.

حُرر المحضر إداري قسم شرطة المنشية، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.