مظاهرة نسائية في العاصمة الأفغانية بعد مقتل فتاة عند حاجز لطالبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (بي بي سي)

نظمت مجموعة من النساء الأفغانيات مظاهرة في العاصمة كابول بعد مقتل شابة بالرصاص عند نقطة تفتيش تابعة لطالبان.

ورددت النساء هتافات تطالب العالم بالانتباه إلى مقتل زينب عبدالله البالغة من العمر 25 عاماً.

عائلتها قالت إن زينب كانت تسافر معهم في السيارة لحضور حفل زفاف ليلة الخميس، عندما أُطلقت رصاصة عليهم بعد أن سمح لهم بعبور نقطة التفتيش.

وقال والدها إنها كانت تعمل في أحد البنوك وإنها هي المعيلة الوحيدة للأسرة.

من جانبها تعهدت طالبان بالتحقيق في الحادث وتقديم الجناة للعدالة.