سيتي يحسم موقعة تشيلسي ويحلق في صدارة البريميرليج

وسجل هدف السيتي الوحيد كيفين دي بروين في الدقيقة (70)، ليعزز موقعه في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز الثاني.

