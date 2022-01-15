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سيتي يحسم موقعة تشيلسي ويحلق في صدارة البريميرليج

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-01-15 | 15:31

سيتي يحسم موقعة تشيلسي ويحلق في صدارة البريميرليج

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واصل مانشستر سيتي تحليقه في صدارة البريميرليج بعدما حسم موقعة ضيفه تشيلسي بهدف دون رد على ملعب الاتحاد، اليوم السبت، في قمة لقاءات الجولة رقم 22 من الممتاز.

وسجل هدف السيتي الوحيد كيفين دي بروين في الدقيقة (70)، ليعزز موقعه في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز الثاني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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