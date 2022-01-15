انت الان تتابع خبر ليفربول يدعم صلاح قبل مواجهة مصر وغينيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-01-15 | 14:52
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وجه نادي ليفربول الإنجليزي اليوم السبت، رسالة دعم لنجمه وهدافه المصري محمد صلاح قبل ساعات من مباراة "الفراعنة" ضد غينيا بيساو في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس إفريقيا.
ونشر الحساب الرسمي لـ"الريدز" في تويتر صورة لصلاح وأرفقها بعبارة: "نتمنى التوفيق للملك المصري محمد صلاح في مباراته الثانية اليوم رفقة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية".
وأشار ليفربول في تغريدته إلى موعد انطلاق المباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
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