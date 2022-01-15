قتلهما أثناء النوم.. مصرع زوجين ونجاة أطفالهم الثلاثة من الموت في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد المواجدي:

لقيّ شاب وزوجته مصرعهما،اليوم السبت، اختناقًا بمنزلهما في قرية صفط اللبن التابعة لمركز المنيا، فيما نجا أبنائهم الثلاثة من الموت، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من عمليات النجدة، بمصرع شاب وزوجته داخل منزلها بقرية في المنيا.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن مصرع مايكل نادي عزيز 36 عامًا، وزوجته إيمان يوسف 32 عامًا، متأثرين بالاختناق نتيجة تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز، فيما نجا أطفالهم الثلاثة من الموت، عقب تدخل الأهالي.

جرى التحفظ على جثتي المتوفين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبعرضهما على مفتش الصحة أقر بعدم وجود شبهة جنائية، وصرحت النيابة بالدفن.