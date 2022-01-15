التحالف : الطرق بين مأرب والبيضاء وحريب وعين وبيحان وعسيلان مناطق عمليات

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن " العميد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين والمسافرين عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتي (مأرب و البيضاء) إلى مديريات (حريب ، عين ، بيحان ، عسيلان ) ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً من مساء اليوم السبت (١٥ يناير ٢٠٢٢) حتى اشعار آخر ، باعتبارها مناطق عمليات يتم مراقبتها على مدار الساعة وسيتم استهداف اي تحركات على هذه الطرق.

كما تطلب قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم .