أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن " العميد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين والمسافرين عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتي (مأرب و البيضاء) إلى مديريات (حريب ، عين ، بيحان ، عسيلان ) ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً من مساء اليوم السبت (١٥ يناير ٢٠٢٢) حتى اشعار آخر ، باعتبارها مناطق عمليات يتم مراقبتها على مدار الساعة وسيتم استهداف اي تحركات على هذه الطرق.
كما تطلب قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم .
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف : الطرق بين مأرب والبيضاء وحريب وعين وبيحان وعسيلان مناطق عمليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.