سنغافورة تؤيد استمرار استبعاد المجلس العسكري الحاكم بميانمار من “آسيان”

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج إنه لا بد وأن تستمر رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في استبعاد المجلس العسكري في ميانمار من اجتماعاتها إلى أن يتعاون بشأن خطط سلام متفق عليها.

وقالت وزارة الخارجية السنغافورية اليوم السبت إن لي حث في مكالمة فيديو يوم الجمعة كمبوديا، الرئيس الجديد لآسيان، على التواصل مع جميع الأطراف في نزاع ميانمار.

وقال لي لنظيره الكمبودي هون سين إنه لا بد وأن تواصل آسيان دعوة ممثل غير سياسي من ميانمار لحضور اجتماعاتها وأن أي قرار لتغيير ذلك ”يجب أن يستند إلى حقائق جديدة“.

وتأتي تصريحاته في أعقاب زيارة مثيرة للجدل قام بها هون سين الأسبوع الماضي إلى ميانمار حيث التقى بمين أونج هلينج رئيس الحكومة العسكرية الذي استبعدته آسيان من قمة زعمائها لتقاعسه عن تنفيذ الخطة المؤلفة من خمس نقاط لإنهاء العمليات العدائية والسماح بإجراء حوار بعد انقلاب العام الماضي.

وقال لي لهون سين إن أي تواصل مع ميانمار يجب أن يضم ”جميع الأطراف المعنية“، بما في ذلك الحزب الحاكم المخلوع بزعامة أونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وأجلت كمبوديا يوم الأربعاء الاجتماع الافتتاحي لرئاستها لآسيان المقرر عقده الأسبوع المقبل لأن بعض وزراء الخارجية أبلغوا عن ”صعوبات“ في الحضور.

وفي الـ 22 نوفمبر الماضي، اجتمع زعماء الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) دون حضور ممثل لدولة ميانمار، بعد أن استبعد جيرانها مشاركة رئيس المجلس العسكري.

وأكد وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبد الله، المعلومات التي ذكرتها عدة مصادر بأن دبلوماسيا كان يتوقع أن يمثل ميانمار في الاجتماع الافتراضي لم يحضر.

وقاطعت ميانمار اجتماعات القمة التي استضافتها دول آسيان الشهر الماضي، رافضة إصرار الرابطة على أن يمثل الدولة شخصية غير سياسية.