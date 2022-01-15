مدينة تشوهاي بجنوب الصين توقف خطوط حافلات النقل العام اليوم (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أوقفت مدينة تشوهاي بجنوب الصين خطوط حافلات النقل العام، السبت، بعد رصد 7 إصابات على الأقلّ بمتحور أوميكرون من كوفيد-19.



وأعلنت المدينة الساحلية الواقعة على الحدود مع منطقة ماكاو، الجمعة، أن متحور أوميكرون رُصد لدى شخص مصاب بأعراض خفيفة وستة آخرين لا أعراض لديهم، بعد حملة اختبارات واسعة عقب الكشف عن إصابة واحدة في مدينة مجاورة.

وتواجه الصين طفرة إصابات بكوفيد-19 ضمنها عدة إصابات بالمتحور أوميكرون، إذ إنّ الدولة الآسيوية تُكثّف من محاربتها للفيروس قبيل الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستُقام في بكين الشهر المقبل.

وطُلب من ملايين الأشخاص في أنحاء الصين البقاء في المنزل في الأسابيع الأخيرة، فيما أُلغيت رحلات جوية داخلية كثيرة وأُغلقت مصانع.

وطلب المسؤولون في تشوهاي من السكّان تجنّب مغادرة المدينة "إلّا عند الضرورة"، على أن يقدّم الذين يودّون الخروج منها نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 يُجرى في الساعات الـ24 السابقة لموعد الرحيل.

وبدأت المدينة الجمعة حملة اختبارات واسعة لسكانها البالغ عددهم 2،4 مليون شخص بعد أن اكتُشفت إصابة بكوفيد-19 في مدينة تشونجشان المجاورة في وقت سابق من الأسبوع.

ووُجهت إلى أنشطة تجارية بما فيها صالونات التجميل والنوادي الرياضية ودور السينما تعليمات بالإغلاق الخميس، فيما أعلنت السلطات إيقاف خطوط حافلات النقل العام.

وأبقت الصين عدد الإصابات بكوفيد-19 منخفضا نسبيًا على أراضيها طوال الجائحة من خلال استراتيجيتها "صفر كوفيد" القائمة على طلب إجراء اختبارات واسعة وإغلاق صارم عند اكتشاف إصابات.

غير أن المتحور أوميكرون رُصد في مدينة تيانجين القريبة من بكين قبل أن يتفشى في مدينة أنيانج، وقالت السلطات الصينية إنّها سجّلت 104 إصابات بكوفيد-19 السبت.