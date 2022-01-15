فلسطين.. 8 وفيات و332 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 8 وفيات، و332 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و310 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي، الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.2 %، ونسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزيرة إلى وجود 53 مصاباً يتلقون العلاج داخل وحدات العناية المركزة، بينهم 19 على أجهزة التنفس الاصطناعي.