سوريا تخسر جهود نجمها في مواجهتين مهمتين بتصفيات المونديال

وأوضح يونيكوس أن الدوري اليوناني، لن يتوقف خلال فترة التوقف الدولي، والفريق لديه مباريات مهمة ومصيرية، معتبرا أن التخلي عن اللاعب في الأيام المقبلة "ستكون نتائجه وخيمة".

وشكل غياب عثمان صدمة كبيرة للجهاز الفني لسوريا، بقيادة الروماني تيتا فاليريو، الذي كان يعول كثيرا على اللاعب.



يذكر أن المنتخب السوري سيدخل معسكرا محليا، قبل السفر لدبي الأسبوع المقبل، استعدادا لمواجهتي الإمارات وكوريا الجنوبية، حيث يبحث نسور قاسيون عن حصد 6 نقاط، تحيي آمالهم في التصفيات المونديالية.