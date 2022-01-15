مدرب توتنهام يوجه إنذاراً شديد اللهجة إلى إدارة النادي

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كونتي طالب إدارة توتنهام بتنفيذ طلباته في الميركاتو الجاري، أو المخاطرة بفقدانه كمدير فني.

وأشارت إلى أن كونتي أوضح موقفه أمام الإعلام، عندما رفض مرارًا إعطاء تأكيدات بأنه لن يغادر النادي، إذا لم تكن هناك صفقات هذا الشهر.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن كونتي طلب من إدارة توتنهام التعاقد مع أداما تراوري، نجم وولفرهامبتون، بالإضافة إلى صفقتين في خط الدفاع.

وقال كونتي، في تصريحات، أمس الجمعة: "هل من المهم أن يعقد النادي صفقات تناسب طموحك كفائز؟ نعم.. بالتأكيد. أنا لا أفقد طموحي. أحب القتال وأن أكون قادرًا على المنافسة".

وأضاف: "أعلم أن هناك فريقًا واحدًا فقط يمكنه رفع الألقاب في نهاية الموسم، لكنني لا أريد خسارة صفتي المميزة كفائز".



وختم: "لا أريد أن أفقد إرادتي ورغبتي. وإلا سأعارض نفسي. أريد الحفاظ على هذه الميزة كفائز".