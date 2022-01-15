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قبيل لقاء المنتخب العراقي.. قرار ايراني بعودة الجماهیر للملاعب

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-01-15 | 12:01

قبيل لقاء المنتخب العراقي.. قرار ايراني بعودة الجماهیر للملاعب

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أعلن متحدث الحكومة الايرانية "علي بهادري جهرمي"، اليوم السبت، موافقة الهيئة الوطنية لمكافحة ، بالغاء منع حضور الجمهور للملاعب اثناء مباريات المنتخب الايراني لكرة القدم في اطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال جهرمي في تغريدة أن "الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا التأمت برئاسة ابراهيم رئيسي بطلب من وزارة الشباب والرياضة اليوم.

 

وأشار الى أن "الهيئة وافقت على طلب الوزارة بالسماح للجمهور الحضور للملعب في مباريات المنتخب الوطني في طهران باطار التصفيات، مؤكدا بالوقت ذاته على أن عدد الجماهير سيكون محدودا مع اشتراط تطبيق الاجراءات الاحترازية الصحية، بحسب قناة العالم. 

 

يذكر أن منتخب ايران يتصدر المجموعة الاولى بالتصفيات برصيد 16 نقطة ويكفيه الفوز على المنتخب العراقي في مباراته المقبلة في طهران بالـ 27 من الشهر الجاري لضمان التأهل المبكر.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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