قبيل لقاء المنتخب العراقي.. قرار ايراني بعودة الجماهیر للملاعب

وقال جهرمي في تغريدة أن "الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا التأمت برئاسة ابراهيم رئيسي بطلب من وزارة الشباب والرياضة اليوم.

وأشار الى أن "الهيئة وافقت على طلب الوزارة بالسماح للجمهور الحضور للملعب في مباريات المنتخب الوطني في طهران باطار التصفيات، مؤكدا بالوقت ذاته على أن عدد الجماهير سيكون محدودا مع اشتراط تطبيق الاجراءات الاحترازية الصحية، بحسب قناة العالم.

يذكر أن منتخب ايران يتصدر المجموعة الاولى بالتصفيات برصيد 16 نقطة ويكفيه الفوز على المنتخب العراقي في مباراته المقبلة في طهران بالـ 27 من الشهر الجاري لضمان التأهل المبكر.