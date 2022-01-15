ذكرى ميلاد عبدالناصر الـ 104.. محمد فايق: كان بطل التحرر من الاستعمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الحقوقي محمد فايق، إن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان بطل التحرر من الاستعمار عربيًّا وإفريقيًّا وعالميًّا، وإن القاهرة أصبحت في عهده قاعدة التحرر لكل القارة الإفريقية، وإن الزعيم الراحل عبد الناصر قاوم التفرقة العنصرية وسياسات التمييز والفصل العنصري.

وأشار فايق إلى أن دول القارة الإفريقية تشهد بدور عبد الناصر، الذي أطلق الأفارقة عليه لقب "أسد إفريقيا".

جاء ذلك بمناسبة الذكرى ١٠٤ لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر؛ التي تمر اليوم، إذ وُلد في 15 يناير 1918، في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية، لأسرة تنتمي إلى قرية بني مر بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، وانتقل في مرحلة التعليم الأولية بين العديد من المدارس الابتدائية؛ حيث كان والده دائم التنقل بحكم وظيفته في مصلحة البريد، فأنهى دراسته الابتدائية في قرية الخطاطبة إحدى قرى دلتا مصر، ثم سافر إلى القاهرة لاستكمال دراسته الثانوية، فحصل على شهادة البكالوريا من مدرسة النهضة الثانوية بحي الظاهر بالقاهرة في عام 1937.

بدأ جمال عبد الناصر حياته العسكرية، وهو في التاسعة عشرة من عمره؛ فحاول الالتحاق بالكلية الحربية لكن محاولته باءت بالفشل، فاختار دراسة القانون في كلية الحقوق بجامعة فؤاد (القاهرة حاليًّا)، وحينما أعلنت الكلية الحربية قبولها دفعة استثنائية تقدم بأوراقه ونجح هذه المرة، وتخرج فيها برتبة ملازم ثانٍ في يوليو 1938.

عمل جمال عبد الناصر في منقباد بصعيد مصر فور تخرجه، ثم انتقل عام 1939 إلى السودان، ورُقي إلى رتبة ملازم أول، وبعدها عمل في منطقة العلمين بالصحراء الغربية، ورُقِّي إلى رتبة يوزباشي (نقيب) في سبتمبر 1942، وتولى قيادة أركان إحدى الفرق العسكرية العاملة هناك، وفي العام التالي انتُدب للتدريس في الكلية الحربية وظل بها ثلاث سنوات إلى أن التحق بكلية أركان حرب وتخرج فيها في 12 مايو 1948، وظل بكلية أركان حرب إلى أن قام مع مجموعة من الضباط الأحرار بثورة يوليو.

شارك جمال عبد الناصر في حرب 1948؛ خصوصاً في أسدود ونجبا والفالوجا، وربما تكون الهزيمة العربية وقيام دولة إسرائيل قد دفعت بعبد الناصر وزملائه الضباط للقيام بثورة 23 يوليو 1952.

كان لجمال عبد الناصر دور مهم في تشكيل وقيادة مجموعة سرية في الجيش المصري أطلقت على نفسها اسم "الضباط الأحرار"؛ حيث اجتمعت الخلية الأولى في منزله في يوليو 1949، وضم الاجتماع ضباطًا من مختلف الانتماءات والاتجاهات الفكرية، وانتُخب في عام 1950 رئيسًا للهيئة التأسيسية للضباط الأحرار، وحينما توسَّع التنظيم انتُخبت قيادة للتنظيم وانتُخب عبد الناصر رئيساً لتلك اللجنة، وانضم إليها اللواء محمد نجيب الذي أصبح في ما بعد أول رئيس جمهورية في مصر بعد نجاح الثورة.

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