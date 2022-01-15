تنطلق في التاسعة مساء.. تعرف على معلق مباراة مصر وغينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

يلتقي منتخب مصر الوطني في التاسعة من مساء اليوم السبت، منتخب غينيا بيساو، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة بعدما خسر مباراته الأولى أمام المنتخب النيجيري ٠-١، لذلك يحتاج المنتخب لحصد النقاط الثلاث لضمان الاستمرار في المنافسة والصعود للدور التالي.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة والتي خصصت قناتي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2.

وقال المعلق الرياضي علي محمد علي، كبير المعلقين بقنوات بي إن سبورتس في تصريحات لمصراوي، إنه سيتولى مهام التعليق على تلك المباراة الهامة.

ولفت علي إلى أن مباراة المنتخب أمام المنتخب السوداني في الجولة الأخيرة سيعلق عليها معلق حيادي نظرًا لكون المنتخبان عربيين.