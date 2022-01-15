14 يناير , 2022
الأرجنتين تكتوي بنار «أشد الأيام حراً في التاريخ».
سجلت عدة مدن في الأرجنتين ودول مجاورة بأميركا الجنوبية درجات حرارة مرتفعة بشكل لم يسبق له مثيل، في وقت تتعرض فيه المنطقة لموجة حر تاريخية.
وقالت سيندي فرنانديز الخبيرة بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية «عملياً، تعيش الأرجنتين بالكامل والدول المجاورة مثل أوروجواي وجنوب البرازيل وباراجواي أشد الأيام حرارة في التاريخ».
ووصلت الحرارة في مدن كثيرة لأعلى مستوى منذ بدء التسجيل، وبلغت في بعض المناطق 45 درجة مئوية، بحسب هيئة الأرصاد.
وأضافت فرنانديز «من وسط باتاجونيا إلى شمال البلاد، يتم تسجيل قيم درجات الحرارة عند 40 درجة أو أكثر».
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