صولة امنية جديدة في بغداد.. هذه نتائجها

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض ١٩ متهماً وفق مواد قانونية مختلفة وضبط اسلحة واعتدة ومواد مخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القبض على (١٩) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم مطلوبٍ وفق المادة ٤/١ ارهاب، وضبط اسلحة واعتدة مختلفة الانواع ومواد مخدرة واجهزة تعاطيها ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد".

واضاف البيان انه "تم ضبط عجلة في سيطرة الصدرين (حي الشعلة) بجانب الكرخ جاء ذلك اثناء الممارسات الامنية وبعد التفتيش الدقيق فيها تم العثور على مخبأ سري للاسلحة ضبط بداخله:

-بنادق مختلفة الانواع عدد /٥ بندقية

-اخمص بندقية عدد/٢

-تجهيزات عسكرية اخرى.

وتابع انه "تم احالة المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".