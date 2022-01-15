بسبب قميصه.. اتهام ممثل سوري شهير بالخيانة (صورة)

بغداد - ياسين صفوان - تعرض الممثل السوري وائل شرف، للانتقادات بعد نشره صورة مع الممثل سامر المصري على حسابه الخاص "إنستغرام".

وقد علّق وائل على الصورة بالقول: "بعد زمان من زمان الآن مع النجم سامر المصري الصديق معاذ الكفري يسعد مساكم شباب وصبايا".

أما الانتقادات التي طالته بسبب قميصه الذي رسم عليه علم فرنسا ومازحه المعلقين الذين أشاروا الى انه خان الحارة التي كان يدافع عن ارضها في مسلسل "باب الحارة" على مدى مواسم عديدة منه بشخصية العقيد معتز".