شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية تعلن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8905.



وأشارت الوزارة في بيان صحافي، إلى تسجيل 5281 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 609 آلاف و953.

كما لفتت إلى تسجيل 2996 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 561ألفا و542.