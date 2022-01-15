شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا.. إصابات جراء إطلاق نار أثناء حفل موسيقي في أوريغون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت الشرطة الأمريكية أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا جراء إطلاق نار وقع مساء أمس الجمعة أثناء حفل موسيقي في ولاية أوريغون.



وذكرت شرطة مدينة يوجين أن المصابين الستة جراء الحادث الذي وقع في الصالة الموسيقية WOW Hall نقلوا إلى المستشفى، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة ولم يلق القبض بعد على أي مشتبه فيه.

وأوضحت إدارة WOW Hall على موقعها الرسمي أن حادثة إطلاق النار لم تقع داخل الصالة بل في محطة السيارات التابعة لها، أثناء حفل أقامه مغنيا الراب، ليل بين وزاي بانغ.